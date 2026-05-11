«HBO давила, чтобы убрать фэнтези». Сценарист «Игры престолов» — о ранних годах проекта

Сценарист «Игры престолов» Брайан Когман рассказал о ранних годах работы над проектом. Изначально он был экспертом по миру Джорджа Мартина — готовил справочные материалы по персонажам и родословным.

Первым написанным им эпизодом стала серия «Калеки, бастарды и сломанные вещи» — четвёртая серия первого сезона. Сценарного опыта у Когмана почти не было, сам он называет это поручение тренировкой, давшей путёвку в жизнь.

Когман вспомнил, что HBO оказывала давление — канал не хотел явного фэнтези в сюжете. Для HBO «Игра престолов» была первым проектом такого масштаба, любой риск казался чрезмерным. Когман всё равно написал сцену со снами Брана Старка — простую, удобную для съёмок, но показывающую направление сериала. Шоураннеры Бениофф и Уайсс оставили её в сценарии и перестроили арку Брана на весь сезон.

В HBO опасались явного фэнтези — для них это был первый сериал такого рода, даже попытка написать такую историю была большим риском. Получилась версия, которую вы видите в сериале: простая, лёгкая для съёмок, не слишком фантастическая, но показывающая, куда мы движемся. Есть начальники, которые говорят: «Какого хрена? Мы не говорили вам это писать». А есть начальники типа Бениоффа и Уайсса — оставляют и перекраивают планы.
