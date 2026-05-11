Первый трейлер комедии «72 часа» с Кевином Хартом — премьера 24 июля

Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый трейлер комедийного фильма «72 часа» с Кевином Хартом в главной роли. Премьера состоится 24 июля 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права принадлежат Netflix.

Фильм расскажет о 40-летнем офисном работнике Джо, который случайно попадает в чат компании молодых людей и получает приглашение на мальчишник в Майами. Герой надеется спасти свою карьеру, присоединившись к группе 20-летних на три дня вечеринок.

Режиссёром картины выступил Тим Стори, известный по фильмам «Барбершоп», «Поездка» и «Фантастическая четвёрка». В актёрский состав также вошли Марселло Эрнандес, Мэйсон Гудинг, Тияна Тейлор, Майкл Мэндо и Бен Маршалл.

