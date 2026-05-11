TikTok запускает платную подписку без рекламы в Великобритании

TikTok анонсировал подписку TikTok Ad-Free для пользователей в Великобритании. Стоимость — £ 3,99 в месяц. Подписка убирает рекламу из ленты и обязует не использовать данные пользователя для таргетированной рекламы.

Модель «плати или соглашайся» — ответ на требования регуляторов, которые запрещают сбор персональных данных для рекламы без явного согласия.

Пользователи без подписки продолжат видеть персонализированную рекламу, но все функции, контент и авторы останутся доступны. В настройках приложения можно в любой момент изменить предпочтения по рекламе как для платных, так и для бесплатных пользователей.

TikTok уже тестировал ad-free подписку в Европе — в 2023 году в Норвегии, Исландии и Дании. Тогда стоимость составляла € 9,99 в месяц. Британская версия дешевле почти в три раза.

