Появился новый кадр сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли

Издание Collider опубликовало новый кадр сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. На свежем кадре её героиня идёт на фоне горящей машины. Судя по всему, скоро могут показать новый трейлер проекта.

Свежий кадр сериала «Лаки»

Фото: Collider

Шоу основано на одноимённом бестселлере Мариссы Стэпли. Когда многомиллионное ограбление идёт не по плану, мошенница Лаки вынуждена пуститься в бега. Преследуемая ФБР и безжалостным криминальным авторитетом, Лаки должна бороться за свою жизнь.

В «Лаки» также снялись Тимоти Олифант, Аннетт Бенинг, Уильям Фихтнер, Дрю Старки. Сериал «Лаки» начнёт выходить 15 июля на Apple TV.