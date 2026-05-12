Сериальный приквел «Пятница, 13-е» стартует 15 октября
В Peacock объявили, что сериальный приквел «Пятница, 13-е» начнёт выходить 15 октября. Количество эпизодов пока не назвали.

Сериал получил название «Хрустальное озеро». Он расскажет о событиях, которые привели к появлению Джейсона и последующим убийствам подростков в лагере. Роль матери маньяка досталась актрисе Линде Карделлини («Зелёная книга»). Ранее стало известно, что в шоу снимется Уильям Кэтлетт («Реальная история»).

Шоураннером «Хрустального озера» стал Брэд Кейн. Ранее он работал над сериалами «Чёрные паруса», «Полиция Токио» и «Ложа 49». В проекте от A24 он заменит Брайана Фуллера, который отошёл от шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.

