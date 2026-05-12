По данным Deadline, Бен Кингсли сыграет в четвёртом сезоне сериала «Белый лотос».

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Действие четвёртого сезона развернётся во Франции. Сюжет расскажет о французском отеле «Белый лотос», который в этот раз будет принимать гостей Каннского кинофестиваля. Информацию о главных героях авторы раскроют позднее.

Главные роли в продолжении исполнят Венсан Кассель («Чёрный лебедь»), Александр Людвиг («Голодные игры»), Стив Куган («Филомена»), Кумэйл Нанджиани («Вечные») и другие актёры. Шоураннером проекта вновь выступает Майк Уайт — автор предыдущих трёх сезонов «Белого лотоса».