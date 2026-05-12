Сегодня на Netflix вышел второй сезон аниме Devil May Cry. В продолжении проекта нам показали ожесточённое противостояние Данте и его брата Вергилия. Посмотреть можно сразу все восемь серий.

Аниме занимается Studio Mir, выпустившая анимационные сериалы по Dota 2 и «Ведьмаку». Та же команда работала над вторым сезоном Devil May Cry.

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля 2025 года. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров.