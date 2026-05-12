Сериал «Джек Ричер» официально продлили на пятый сезон
Создатели сериала «Джек Ричер» подтвердили, что шоу получит пятый сезон. Ранее о старте работы над продолжением говорили лишь инсайдеры индустрии, а теперь информация официальная.

Алан Ритчсон вновь исполнит роль Джека Ричера в пятом сезоне, но в остальном Prime Video не спешит делиться подробностями о следующем сезоне, в том числе о том, какой из романов Ли Чайлда о Ричере ляжет в основу сюжета. Ник Сантора остаётся шоураннером.

«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Проект рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы.

