Сериал «Джек Ричер» официально продлили на пятый сезон
Создатели сериала «Джек Ричер» подтвердили, что шоу получит пятый сезон. Ранее о старте работы над продолжением говорили лишь инсайдеры индустрии, а теперь информация официальная.
Алан Ритчсон вновь исполнит роль Джека Ричера в пятом сезоне, но в остальном Prime Video не спешит делиться подробностями о следующем сезоне, в том числе о том, какой из романов Ли Чайлда о Ричере ляжет в основу сюжета. Ник Сантора остаётся шоураннером.
«Джек Ричер» — один из флагманских сериалов Amazon. Проект рассказывает о жизни бывшего спецагента, который решает вопросы с помощью своей смекалки, высокого интеллекта и невероятной физической силы.
