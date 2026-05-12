Фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом вышел в онлайне

Комментарии

С сегодняшнего дня фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом в главной роли можно посмотреть в онлайне. Цифровая премьера фильма состоялась на Amazon Prime Video, Apple TV и других зарубежных стримингах.

«Проект «Конец света» повествует об учёном Райланде Грейсе, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи. Райланд даёт ему имя Рокки.

За основу картины взяли одноимённый роман Энди Вейера. Режиссёрами выступили Фил Лорд и Крис Миллер.

