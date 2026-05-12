Съёмки спин-оффа «Крида» начнутся на следующей неделе

Создатели сериала «Дельфи», который будет спин-оффом франшизы «Крид», рассказали, что начнут снимать шоу уже на следующей неделе. При этом точную дату пока не назвали.

Сериал рассказывает о молодом латиноамериканском боксёре, который присоединяется к боксёрскому лагерю «Дельфи», в котором обучался Адонис Крид.

Марко Рамирес выступит в качестве шоураннера и исполнительного продюсера сериала. Звезда фильма «Крид» Майкл Б. Джордан будет исполнительным продюсером под своим брендом Outlier Society вместе с Лиз Рапосо. Ирвин Уинклер, Дэвид Уинклер и Чарльз Уинклер из Winkler Films также выступят исполнительными продюсерами.