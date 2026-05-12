Съёмки спин-оффа «Крида» начнутся на следующей неделе
Поделиться
Создатели сериала «Дельфи», который будет спин-оффом франшизы «Крид», рассказали, что начнут снимать шоу уже на следующей неделе. При этом точную дату пока не назвали.
Сериал рассказывает о молодом латиноамериканском боксёре, который присоединяется к боксёрскому лагерю «Дельфи», в котором обучался Адонис Крид.
Марко Рамирес выступит в качестве шоураннера и исполнительного продюсера сериала. Звезда фильма «Крид» Майкл Б. Джордан будет исполнительным продюсером под своим брендом Outlier Society вместе с Лиз Рапосо. Ирвин Уинклер, Дэвид Уинклер и Чарльз Уинклер из Winkler Films также выступят исполнительными продюсерами.
Комментарии
- 12 мая 2026
-
14:28
-
14:21
-
13:52
-
12:59
-
12:07
-
11:30
-
11:14
-
10:57
-
10:00
-
09:14
-
08:33
-
08:06
-
07:30
- 11 мая 2026
-
19:26
-
19:16
-
18:46
-
18:34
-
18:15
-
17:55
-
17:37
-
17:19
-
17:12
-
16:45
-
16:21
-
16:03
-
15:46
-
15:17
-
14:53
-
14:34
-
14:04
-
13:49
-
13:29
-
13:20
-
13:08
-
12:44