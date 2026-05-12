Panto покинул основной состав Team Spirit по Dota 2 — его заменит Алексей not me Косыгин

Саппорт и капитан Team Spirit по Dota 2 Никита panto Балаганин переведён в запас — об этом «драконы» сообщили в социальных сетях.

Его роль в обновлённом составе достанется Александру rue Филину, который раньше играл на позиции семи-саппорта. Новой «пятёркой» Team Spirit же станет 22-летний россиянин Алексей not me Косыгин, ранее выступавший за One Move: руководство клуба отмечает, что он стал лучшим по итогам двухнедельных тестов.

Новый состав Team Spirit по Dota 2

  • Илья Yatoro Мулярчук
  • Денис Larl Сигитов
  • Магомед Collapse Халилов
  • Алексей not me Космынин
  • Александр rue Филин

Ростер дебютирует на онлайн-турнире DreamLeague Season 29, который начинается завтра, 13 мая.

