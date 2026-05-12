Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Запустившие слитую версию Forza Horizon 6 игроки получили бан до 9999 года

Запустившие слитую версию Forza Horizon 6 игроки получили бан до 9999 года
Комментарии

Компания Microsoft жёстко отреагировала на ранний слив Forza Horizon 6 — те, кто запустил игру за неделю до релиза, получили блокировки почти на 8000 лет.

В уведомлениях указано, что бан за «читы или недопустимые моды» закончится 31 декабря 9999 года. При этом пользователи получили блокировки «по железу»: это значит, что система помечает конкретные устройства, а избавиться от санкций не поможет даже переустановка системы.

Релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X|S. За девять дней до выхода в Steam обнаружили незашифрованные файлы предзагрузки, которые затем слили в Сеть.

Материалы по теме
Forza Horizon 6 слили за девять дней до релиза — игрокам грозит бан по железу
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android