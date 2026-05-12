Запустившие слитую версию Forza Horizon 6 игроки получили бан до 9999 года

Компания Microsoft жёстко отреагировала на ранний слив Forza Horizon 6 — те, кто запустил игру за неделю до релиза, получили блокировки почти на 8000 лет.

В уведомлениях указано, что бан за «читы или недопустимые моды» закончится 31 декабря 9999 года. При этом пользователи получили блокировки «по железу»: это значит, что система помечает конкретные устройства, а избавиться от санкций не поможет даже переустановка системы.

Релиз Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X|S. За девять дней до выхода в Steam обнаружили незашифрованные файлы предзагрузки, которые затем слили в Сеть.