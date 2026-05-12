В мессенджер «Макс» добавят комментарии и истории пользователей — функции запустят летом

Гендиректор национального мессенджера «Макс» Фарит Хуснояров в интервью рассказал о будущих нововведениях платформы.

По его словам, первых обновлений пользователям стоит ждать уже до конца лета.

С заметным отрывом самые ожидаемые обновления для пользователей и авторов каналов — это комментарии и истории («сториз»). Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне-июле текущего года.

Кроме того, до конца 2026 года в мессенджере «Макс» также заработает мультиаккаунт — пользователи смогут быстро переключиться между двумя учётными записями (например, рабочим и личным профилями).