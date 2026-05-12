Золотой «смартфон Трампа» так и не вышел — деньги покупателям не вернут

Летом прошлого года Дональд Трамп-младший вместе с братом Эриком представили проект Trump Mobile T1 — патриотическую альтернативу Apple и Samsung. Теперь выяснилось, что за год золотой «смартфон Трампа» так и не приблизился к релизу.

Изначально поставки устройства обещали начать летом 2025 года, после чего несколько раз переносили. В апреле информация о выходе смартфона полностью исчезла с сайта Trump Mobile, а пользовательское соглашение было обновлено.

Отмечается, что около 590 тыс. покупателей внесли предоплату в размере $ 100 каждый — всего $ 59 млн. При этом разработчики внесли в соглашение пункты о том, что внесение депозита «не является завершённой покупкой и не создаёт юридически обязательного контракта». Компания также оставила за собой право вообще не выпускать смартфон, оставив деньги себе.

