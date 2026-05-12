Subnautica 2 слили в Сеть за два дня до релиза

Файлы предстоящей игры Subnautica 2 утекли в интернет за два дня до официального релиза. Сейчас игру уже активно распространяют на торрент-трекерах. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.

Subnautica 2 выйдет в раннем доступе только 14 мая в Steam и Xbox Series X/S. Изначально релиз игры должен был состояться в 2025 году, однако её перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили его слабые места.

Действие проекта развернётся в совершенно новом инопланетном мире. По сюжету жители Альтерры получают шанс на новую жизнь. Однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии, главный герой оказывается в ловушке. Теперь будущее человечества в его руках.