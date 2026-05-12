Кристофер Нолан объяснил шокирующий кастинг Трэвиса Скотта в «Одиссее»

Режиссёр предстоящего фильма «Одиссея» Кристофер Нолан рассказал, как решил включить в историческую ленту персонажа-сказителя в исполнении рэпера Трэвиса Скотта.

По его словам, в те времена устная поэзия была популярная, как и хип-хоп в XXI веке.

Я пригласил его, потому что хотел намекнуть на то, что эта история передавалась из поколения в поколение в форме устной поэзии, так же, как рэп сейчас.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в ленте сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера фильма состоится 17 июля.

