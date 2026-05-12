Российская PARIVISION вылетела с PGL Astana 2026 по CS 2

Российская команда PARIVISION уступила G2 в матче на вылет в PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2 — коллектив со статистикой 1:3 занимает 12-14-е место на топ-чемпионате в Казахстане.

Пятёрка Джами Jame Али начала с поражения на карте Mirage (5:13), но смогла сравнять счёт на Dust II (13:11). Решающая карта Ancient закончилась серией дополнительных раундов: российский коллектив смог сравнять счёт в основное время, но затем уступил со счётом 12:16.

G2 сыграет матч за выход в плей-офф завтра, 13 мая. Их соперниками могут стать The MongolZ, Monte или Aurora.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Казахстане. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1,6 млн — по 800 тыс. получат клубы и игроки.