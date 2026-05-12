Фильм «Буратино» покажут на фестивале в Каннах — права на показ купили в 50 странах мира

Российская компания Art Pictures Distribution представит ряд отечественных фильмов на международном рынке в рамках Каннского кинофестиваля.

С 12 по 20 мая будет презентовано сразу несколько российских новинок — среди них сказки «Хоттабыч», «Варвара-краса» и «Спящая красавица», военный фильм «Альпийская баллада», мультфильм «Приключения мамонтенка» и триллер «Пропасть».

Отдельного показа в Каннах удостоится новая экранизация «Буратино». Ранее лента о приключениях беззаботного деревянного мальчика собрала около 2,4 млрд рублей в российском прокате. Отмечается, что права на показ ленты уже проданы более чем в 50 странах мира.

