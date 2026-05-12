«Обидно вдвойне»: nota извинился перед фанатами после вылета PARIVISION с PGL Astana 2026

Игрок PARIVISION Эмиль nota Москвитин извинился перед болельщиками за неудачный результат команды на PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2.

Показать такой результат на турнире обидно, показать такой результат на домашнем турнире — обидно вдвойне.
Хочется извиниться перед всеми болельщиками, кто поддерживал в интернете и хотел бы прийти посмотреть посмотреть на нас вживую. Спасибо всем, кто поддерживает команду не только в моменты побед, но и остаётся с ней в моменты обидных и местами непозволительных поражений.

Сегодня, 12 мая, PARIVISION уступила G2 и лишилась шансов сыграть в плей-офф на «Барыс Арене», занял на турнире 12-14-е место.

