Вышел новый трейлер девятого сезона «Рика и Морти» — продолжение появится 24 мая

Канал Adult Swim выпустил ещё один трейлер нового сезона научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти». Лента вернётся уже 24 мая, спустя ровно год после выхода восьмого сезона.

В синопсисе авторы подчёркивают, что до сих пор создают проект без использования нейросетей и различного «ИИ-мусора».

Видео доступно в группе GAMERS CLUB во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Adult Swim.

Мультсериал «Рик и Морти» рассказывает о приключениях подростка Морти и его циничного дедушки, гениального учёного Рика. Вместе они отправляются в параллельные измерения, раз за разом чудом выбираясь сухими из воды. Проект просуществует ещё как минимум четыре сезона.

