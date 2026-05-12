В Marvel Rivals добавят Циклопа и Дьявольского динозавра — трейлер восьмого сезона

NetEase представила трейлер и детали восьмого сезона Marvel Rivals. Совсем скоро в игре появятся Циклоп и Дьявольский динозавр — новая глава с подзаголовком Sins of Alchemax станет доступна 15 мая.

Как можно увидеть в ролике, Циклоп будет атаковать роботов Alchemax с помощью оптических лучей, но впоследствии потеряет свои силы. Дьявольский динозавр также станет центральных персонажем сюжета.

Marvel Rivals доступна на PS5, Xbox Series и ПК. Игра представляет собой супергеройский экшен, в котором две команды по шесть человек противостоят друг другу в различных мультиплеерных режимах.