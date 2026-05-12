Кристер Стюарт снова сыграет в фильме о вампирах — начались съёмки триллера «Плоть богов»

На Канарских островах стартовал съёмочный процесс фильма «Плоть богов» от A24 — это будет вампирский триллер в стиле 1980-х, главные роли в котором исполнят Вагнер Моура и Кристен Стюарт.

Они сыграют супружескую пару из Лос-Анджелеса тех времён, которая каждый вечер спускается из своего роскошного пентхауса в мир ночной жизни. Однажды их пути пересекаются с загадочной Безымянной и её компанией, что кардинально меняет привычный уклад Рауля и Алекс.

В фильме также появятся Эсме Крид-Майлз («Голова, полная призраков»), Роланд Мёллер («Цитадель») и Альба Баптиста («Миссис Харрис едет в Париж». Режиссёром выступит Панос Косматоса («Мэнди»), а сценарий написал Эндрю Кевин Уокер («Семь», «Убийца»).