Команда Симпла вылетела с IEM Atlanta 2026 — BC.Game не смогла выиграть ни карты

Европейский ростер BC.Game стал первой командой, покинувшей турнир Intel Extreme Masters Atlanta 2026 по Counter-Strike 2. Пятёрка Александра s1mple Костылева не смогла выиграть ни одной карты и заняла 13-16-е место.

Вчера, 11 мая, Симпл и Электроник уступили Vitality (7-13, 10-13), а сегодня проиграли B8 (2-13, 11-13). Несмотря на высокую статистику самого Костылева, вынужденная замена (за коллектив играет аналитик Робин ScrunK Рёпке) не позволила BC.Game побороться даже в нижней сетке.

IEM Atlanta 2026 проходит в США с 11 по 15 мая. Участие в турнире принимают 16 команд, в том числе Vitality, NAVI и российская BetBoom Team.

