Google выпустит свой ноутбук на новой ОС — линейка Googlebook выйдет осенью

Компания Google представила собственную линейку ноутбуков на новой операционной системе. Устройство получит название Googlebook и выйдет осенью.

Пока подробностей мало, а создатели обещают поделиться новыми подробностями только в конце года. По слухам, платформа Aluminium OS станет сочетанием Android и ChromeOS. Портативный ПК сможет получать доступ к файлам и запускать приложения с мобильного телефона, а основой для ОС станет ИИ-помощник Gemini Intelligence.

Пока неизвестно, каким железом будет оснащён ноутбук — Google лишь обещает, что при выпуске первых моделей станет сотрудничать с Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.