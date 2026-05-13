Российская BetBoom Team победила Team Vitality и прошла в плей-офф IEM Atlanta в CS 2

BetBoom Team обыграла Team Vitality в решающем матче групповой стадии IEM Atlanta со счётом 2:1: 13:10 на Anubis, 8:13 на Overpass и 13:8 — на Nuke. Победа позволила российскому составу пройти в плей-офф турнира.

Лучшим игроком встречи стал Кирилл Magnojez Роднов — 50 фрагов при 36 смертях. Для BetBoom Team это первая победа над Vitality и одновременно конец двух серий соперника: восемь выигранных серий подряд и 10 побед на Anubis подряд.

Для Vitality поражение стало первым от команды вне топ-20 VRS-рейтинга с октября 2025 года — тогда французы уступили Gentle Mates. Впервые с IEM Chengdu 2025 Vitality оказалась в нижней сетке групповой стадии. Теперь команде необходимо выиграть два матча подряд — первый с FaZe Clan в полуфинале нижней сетки группы A.

IEM Atlanta проходит с 11 по 17 мая в Атланте, США. 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.