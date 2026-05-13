Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание финального дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Расписание финального дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня, 13 мая, завершится групповая стадия PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

Права на трансляцию матчей PGL Astana 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждут три матча, которые пройдут в формате best-of-3 (до трёх побед). По итогам игрового дня определятся последние участники плей-офф — он пройдёт с 15 по 17 мая включительно.

Расписание PGL Astana 2026 на среду, 13 мая:

  • 8:00. Gentle Mates (Испания) — magic (Европа);
  • 11:00. Monte (Европа) — G2 Esports (Европа);
  • 14:00. Aurora Gaming (Турция) — The MongolZ (Монголия).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

Материалы по теме
«Обидно вдвойне»: nota извинился перед фанатами после вылета PARIVISION с PGL Astana 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android