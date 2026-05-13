Расписание первого дня групповой стадии DreamLeague Season 29 в Dota 2
Сегодня, 13 мая, стартует турнир DreamLeague Season 29 в Dota 2.
В этот день зрителей ждёт 12 матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). Результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.
Расписание DreamLeague Season 29 на среду, 13 мая
- 13:00. Aurora Gaming (СНГ) — Team Liquid (Европа);
- 13:00. Team Spirit (СНГ) — Vici Gaming (Китай);
- 13:00. Team Falcons (Европа) — Virtus.pro (Европа);
- 13:00. ex-HEROIC (Южная Америка) — GamerLegion (Северная Америка);
- 16:30. PARIVISION (СНГ) — Tundra Esports (Европа);
- 16:30. Natus Vincere (Европа) — Nigma Galaxy (Европа);
- 16:30. Xtreme Gaming (Китай) — PlayTime (Южная Америка);
- 16:30. BetBoom Team (Европа) — REKONIX (Юго-Восточная Азия);
- 20:00. Team Spirit (СНГ) — Team Liquid (Европа);
- 20:00. Aurora Gaming (СНГ) — Team Falcons (Европа);
- 20:00. ex-HEROIC (Южная Америка) — Virtus.pro (Европа);
- 20:00. Vici Gaming (Китай) — GamerLegion (Северная Америка).
DreamLeague Season 29 проходит с 13 по 24 мая. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 1 млн.
