Сериал «Квест Вижна», где появится Альтрон, стартует 14 октября

Сериал «Квест Вижна» с Полом Беттани в главной роли начнёт выходить 14 октября на Disney+. Шоу выступит прямым продолжением «Ванда/Вижн» и сериала «Это всё Агата». Одним из главных злодеев выступит андроид Альтрон — персонажа вновь озвучит Джеймс Спейдер.

В новом шоу будет восстанавливать свою память и возвращать человечность. В финале «Ванда/Вижн» организация «М.Е.Ч.» воссоздала белого Вижна, который получил воспоминания героя и улетел в неизвестном направлении.

Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»). В «Квесте Вижна» зрители увидят героя Скорость — одного из сыновей Алой Ведьмы и Вижна. Персонажа сыграл Руарид Моллика.