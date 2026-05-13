Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме об исчезновении писательницы

Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме об исчезновении писательницы
Комментарии

По данным Deadline, двукратная номинантка на премию «Оскар» Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»), снявшаяся в нашумевшей драме «Сны поездов», сыграет легендарную писательницу Агату Кристи в нуарном детективном триллере «Одиннадцать пропавших дней».

В декабре 1926 года, на пике своей славы, Агата Кристи попала на первые полосы газет, когда при странных обстоятельствах исчезла из своего дома. В этом детективе жизнь подражает искусству: расследование её исчезновения странным образом напоминает роман Агаты Кристи, где подозреваемыми становятся все, кто был с ней знаком.

Вместе с ней в проекте снимется лауреат премии «Сезар» Венсан Кассель. Режиссёрское кресло займёт Берти Эллвуд («Укрытие»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android