Фелисити Джонс сыграет Агату Кристи в фильме об исчезновении писательницы

По данным Deadline, двукратная номинантка на премию «Оскар» Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»), снявшаяся в нашумевшей драме «Сны поездов», сыграет легендарную писательницу Агату Кристи в нуарном детективном триллере «Одиннадцать пропавших дней».

В декабре 1926 года, на пике своей славы, Агата Кристи попала на первые полосы газет, когда при странных обстоятельствах исчезла из своего дома. В этом детективе жизнь подражает искусству: расследование её исчезновения странным образом напоминает роман Агаты Кристи, где подозреваемыми становятся все, кто был с ней знаком.

Вместе с ней в проекте снимется лауреат премии «Сезар» Венсан Кассель. Режиссёрское кресло займёт Берти Эллвуд («Укрытие»).