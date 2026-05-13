Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 15 мая
Поделиться
Создатели сериала «Инспектор Гаврилов» объявили, что третий сезон шоу стартует 15 мая. До этого продолжение планировали начать выпускать 11 мая, а потом его перенесли на неопределённый срок.
Третий сезон сериала продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новом сезоне герой познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.
К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко. К ним присоединился Алексей Гуськов — он и сыграет отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.
Комментарии
- 13 мая 2026
-
12:16
-
11:22
-
10:50
-
10:30
-
09:51
-
09:06
-
08:34
-
08:11
-
08:02
-
01:38
-
00:15
- 12 мая 2026
-
20:40
-
20:19
-
20:07
-
19:31
-
18:54
-
18:28
-
18:19
-
17:48
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:34
-
15:04
-
14:28
-
14:21
-
13:52
-
12:59
-
12:07
-
11:30
-
11:14
-
10:57
-
10:00
-
09:14
-
08:33