Третий сезон сериала «Инспектор Гаврилов» стартует 15 мая

Создатели сериала «Инспектор Гаврилов» объявили, что третий сезон шоу стартует 15 мая. До этого продолжение планировали начать выпускать 11 мая, а потом его перенесли на неопределённый срок.

Третий сезон сериала продолжит историю Саши Медного, который присваивает себе имя майора Гаврилова. В новом сезоне герой познакомится с загадочным Вороном — отцом Медного и по совместительству старым вором в законе.

К главным ролям вернутся Виктор Добронравов, Екатерина Стулова и Денис Власенко. К ним присоединился Алексей Гуськов — он и сыграет отца главного героя. Режиссёром выступил постановщик первого сезона Кирилл Васильев.