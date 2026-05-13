Рекламу GTA 6 готовят для чемпионата мира по футболу — источники

Take-Two готовится к масштабной рекламной кампании Grand Theft Auto 6, которая должна выйти 19 ноября и, очевидно, станет крупнейшим запуском в истории развлекательной индустрии. Однако фанаты гадают, когда же нам снова покажут боевик. Похоже, хотя бы примерные сроки мы теперь знаем.

По данным издания Touchline, у GTA 6 будет маркетинг во время чемпионата мира по футболу (11 июня-19 июля), а реклама появится как минимум на нескольких матчах. Никаких других деталей СМИ не выдаёт. Так что до 19 июля, скорее всего, стоит ожидать и старт предзаказов, и новый трейлер.

GTA 6 выходит 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Последние недели фанаты уже с трудом могут сдерживаться в ожидании новой информации, которая никак не появится.