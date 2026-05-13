Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появилось первое фото со съёмок продолжения «Minecraft в кино»

Появилось первое фото со съёмок продолжения «Minecraft в кино»
Комментарии

В соцсетях фильма «Minecraft в кино» появилось первое фото со съёмок продолжения картины. На нём можно увидеть два стула: первый предназначен для Стива (его сыграет Джек Блэк), а второй — для Алекс, роль которой исполнит звезда «Человека-паука» и «Падения империи» Кирстен Данст.

Первое фото со съёмок сиквела «Minecraft в кино»

Фото: Соцсети фильма «Minecraft в кино»

Оригинальный фильм вышел в 2025 году и стал успешным в прокате, собрав $ 950 млн по всему миру. События ленты разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну.

«Minecraft в кино 2» выйдет в мировом прокате 23 июля 2027 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android