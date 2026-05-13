Стал известен новый фильм Питера Джексона, режиссёра «Властелина колец»

На Каннском кинофестивале выступил режиссёр культовой трилогии «Властелин колец» Питер Джексон. Он рассказал о своём следующем проекте.

По словам постановщика, он работает над новым мультфильмом по серии комиксов «Приключения Тинтина». Сейчас Джексон пишет сценарий, а после планирует сам поставить картину. Дата выхода проекта пока неизвестна.

«Приключение Тинтина» — популярная серия комиксов, созданная бельгийским художником Эрже в 1929 году. Франшиза повествует о молодом репортёре Тинтине, который путешествует по миру вместе со своим псом Милу. Серия стала классикой графических произведений Европы, сочетая в себе приключения и детектив.

По франшизе не один раз выходили мультфильмы. Одной из самых знаменитых адаптаций стала анимационная картина «Приключения Тинтина: Тайна единорога», вышедшая в 2011 году. Режиссёром проекта выступил Стивен Спилберг, а одним из продюсеров — Питер Джексон.