«У нас были незавершённые дела»: Маколей Калкин — об умершей Кэтрин О’Хара

Издание Gentleman's Journal взяло интервью у звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина. Он рассказал об актрисе Кэтрин О’Хара, которая умерла 30 января.

По словам артиста, смерть Кэтрин поразила его. Калкин чувствует, что у него были незавершённые дела с ней. Актёр уверен, что должен ей услугу, которую никогда больше не окажет.

Когда Кэтрин ушла в январе, это меня поразило. Поразило довольно сильно, потому что, знаешь, это было слишком рано. Я чувствовал, что у нас были незавершённые дела. Я чувствую, что был ей должен услугу — а мне не нравится иметь неоплаченный долг.

Кэтрин О’Хара умерла в возрасте 71 года. Больше всего зрителям она запомнилась по таким фильмам, как «Один дома», «Битлджус» и ленте «Пенелопа». Она также сыграла в популярных шоу «Одни из нас» и «Шиттс Крик». Последним проектом актрисы стал комедийный сериал «Киностудия».

Причина смерти популярной актрисы:
Стала известна причина смерти Кэтрин О’Хары, звезды «Один дома» и «Битлджуса»
