Стартовал сериал «Оливка, Игорёк и Рекс» со звездой «Папиных дочек» — вышло три эпизода

13 мая состоялась премьера сериала «Оливка, Игорёк и Рекс». Первые три эпизода уже доступны в онлайн-кинотеатрах «Иви», Start и Okko. На телеканале «Солнце» трансляция проекта начнётся 15 мая.

Действие шоу разворачивается в 1984 году в СССР. Главной героиней выступает Оливка, которая живёт в деревне, пока её родители работают врачами в Африке. Но их командировка закончилась, и вот девочке, выросшей среди коз и кур, приходится переезжать в город.

Главные роли в шоу сыграли Елизавета Арзамасова («Папины дочки») и Алексей Золотовицкий («Волчок»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Олдскул», «Папины дочки»).