«Жестоко, безумно и трогательно»: зрители хвалят спецэпизод «Каратель: Последнее убийство»

13 мая состоялась премьера «Карателя: Последнее убийство» — новой картины в киновселенной Marvel, с Джоном Бернталом в главной роли. Многие зрители уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести.

Большинство зрителей хвалят спецэпизод за большое количество жестокости, интересный экшен и развитие персонажа. Отдельно отмечают игру Джона Бернтала — пишут, что он демонстрирует Карателя во всей красе. Ругают проект за слишком короткий хронометраж — некоторые уверены, что персонажу отлично бы подошёл полноценный фильм, а не короткая серия, которая не успевает раскрыть сюжет.

Что пишут зрители про спецэпизод «Каратель: Последнее убийство»:

Жестокий, эмоциональный, безумный. Когда думаешь о Карателе, понимаешь, что Джон Бернтал — это он. Marvel нужно очень быстро решить, планируют ли они возобновить сериал или снять полноценный фильм.
Какой великолепный кинематографический спецвыпуск, демонстрирующий Карателя в исполнении Джона Бернтала во всей красе. От борьбы с проблемами психического здоровья до возвращения к жизни, чтобы спасти тех, кто напоминает ему о том, почему он решил встать на такой путь.
Боже мой! После всех этих лет Джон Бернтал выглядит так, будто ничуть не утратил своего мастерства в роли Карателя. Фильм вызывает мурашки по коже от начала до конца, показывая действительно эмоциональные сцены.
Хоть мне и понравилось снова увидеть Фрэнка Кастла в роли жестокого и бесчеловечного персонажа, несмотря на то что это специальный выпуск, сюжет показался мне недостаточно глубоким.
Слишком короткий и без сюжета. По ощущениям, я посмотрел трейлер. Авторы ничего не успели объяснить.

Спецвыпуск стал отдельным в киновселенной Marvel, который плавно подводит героя к событиям картины «Человек-паук: Совершенно новый день». Действие «Последнего убийства» происходит параллельно событиям второго сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново».

