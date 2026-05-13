Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер актёр Дональд Гибб, известный по фильму «Кровавый спорт»

Умер актёр Дональд Гибб, известный по фильму «Кровавый спорт»
Комментарии

Издание TMZ сообщило о смерти актёра Дональда Гибба. Артист скончался 12 мая в возрасте 71 года.

О смерти Гибба рассказал журналистам его сын Трэвис. По его словам, последние годы у актёра были проблемы со здоровьем. Он умер у себя дома в Техасе, в окружении семьи.

Дональд Гибб снимался в кино на протяжении более 30 лет. За это время он принял участие в свыше чем 70 фильмах и сериалах. Зрителям актёр запомнился по яркой роли в боевике «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом. Он также сыграл обаятельного Огра в трёх частях комедийной серии «Месть придурков». Последней работой Гибба стала небольшая роль в фильме «Хэнкок» с Уиллом Смитом.

О смерти другого популярного актёра:
Умер актёр Сергей Быстрицкий, голос Мэтта Деймона и Мэттью Перри из «Друзей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android