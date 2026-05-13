Умер актёр Дональд Гибб, известный по фильму «Кровавый спорт»

Издание TMZ сообщило о смерти актёра Дональда Гибба. Артист скончался 12 мая в возрасте 71 года.

О смерти Гибба рассказал журналистам его сын Трэвис. По его словам, последние годы у актёра были проблемы со здоровьем. Он умер у себя дома в Техасе, в окружении семьи.

Дональд Гибб снимался в кино на протяжении более 30 лет. За это время он принял участие в свыше чем 70 фильмах и сериалах. Зрителям актёр запомнился по яркой роли в боевике «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом. Он также сыграл обаятельного Огра в трёх частях комедийной серии «Месть придурков». Последней работой Гибба стала небольшая роль в фильме «Хэнкок» с Уиллом Смитом.