Геймпад Steam Controller издаёт крик при падении — видео

Владельцы геймпадов Steam Controller обнаружили необычную функцию — устройства издают крик при падении. Один из пользователей опубликовал видео, продемонстрировав особенность гаджета.

Так, геймпад издаёт знаменитый крик Вильгельма — звуковой эффект, который часто используется в фильмах. Звук выходит из динамиков устройства, если оно падает с высоты примерно 90 сантиметров. При этом крик появляется только при включённом режиме Big Picture в Steam.

Геймпад Steam Controller поступил в продажу 4 мая. Устройство стало первым устройством Valve из трёх гаджетов, которые компания планирует выпустить в ближайшее время. До конца 2026 года в продажу поступят компактный ПК Steam Machine и шлем виртуальной реальности Steam Frame.