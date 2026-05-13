Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание третьего дня групповой стадии IEM Atlanta 2026 в Counter-Strike 2

Расписание третьего дня групповой стадии IEM Atlanta 2026 в Counter-Strike 2
Комментарии

Сегодня, 13 мая, продолжается турнир Intel Extreme Masters Atlanta 2026 в Counter-Strike 2.

Права на трансляцию матчей IEM Atlanta 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По итогам игрового дня определятся последние участники плей-офф — он пройдёт с 15 по 17 мая включительно.

Расписание IEM Atlanta 2026 на среду, 13 мая

Группа А:

  • 18:30. FUT Esports (Европа) — B8 Esports (Европа);
  • 18:30. Team Vitality (Европа) — FaZe Clan (Европа);
  • 23:30. BetBoom Team (Россия) — paiN Gaming (Бразилия).

Группа B:

  • 21:00. Astralis (Швеция) — SINNERS (Европа);
  • 21:00. GamerLegion (Европа) — Team Liquid (Северная Америка);
  • 2:00. Natus Vincere (Европа) — Legacy (Европа).

IEM Atlanta 2026 проходит с 11 по 17 мая. 16 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Материалы по теме
Российская BetBoom Team победила Team Vitality и прошла в плей-офф IEM Atlanta в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android