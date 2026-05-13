Расписание третьего дня групповой стадии IEM Atlanta 2026 в Counter-Strike 2
Сегодня, 13 мая, продолжается турнир Intel Extreme Masters Atlanta 2026 в Counter-Strike 2.
Права на трансляцию матчей IEM Atlanta 2026 в России принадлежат Okko.
В этот день зрителей ждёт шесть матчей, которые пройдут в формате best-of-3 (до двух побед). По итогам игрового дня определятся последние участники плей-офф — он пройдёт с 15 по 17 мая включительно.
Расписание IEM Atlanta 2026 на среду, 13 мая
Группа А:
- 18:30. FUT Esports (Европа) — B8 Esports (Европа);
- 18:30. Team Vitality (Европа) — FaZe Clan (Европа);
- 23:30. BetBoom Team (Россия) — paiN Gaming (Бразилия).
Группа B:
- 21:00. Astralis (Швеция) — SINNERS (Европа);
- 21:00. GamerLegion (Европа) — Team Liquid (Северная Америка);
- 2:00. Natus Vincere (Европа) — Legacy (Европа).
IEM Atlanta 2026 проходит с 11 по 17 мая. 16 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.
