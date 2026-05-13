Результаты групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
13 мая завершилась групповая стадия PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, по итогам которой определились участники плей-офф.
9z Team и российская Team Spirit сумели пройти без единого поражения, в то время как G2 Esports и Aurora Gaming прошли в плей-офф со статистикой 3-2.
Итоговая таблица групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
|Команды
|Матчи
|9z Team
|3-0
|Team Spirit
|3-0
|MOUZ
|3-1
|FURIA
|3-1
|Team Falcons
|3-1
|Aurora Gaming
|3-2
|G2 Esports
|3-2
|magic
|3-2
|The MongolZ
|2-3
|Monte
|2-3
|Gentle Mates
|2-3
|HEROIC
|1-3
|PARIVISION
|1-3
|The Huns
|1-3
|K27
|0-3
|Fisher College
|0-3
Плей-офф пройдёт с 15 по 17 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 800 тыс.
Комментарии