Результаты групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Комментарии

13 мая завершилась групповая стадия PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, по итогам которой определились участники плей-офф.

9z Team и российская Team Spirit сумели пройти без единого поражения, в то время как G2 Esports и Aurora Gaming прошли в плей-офф со статистикой 3-2.

Итоговая таблица групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

КомандыМатчи
9z Team3-0
Team Spirit3-0
MOUZ3-1
FURIA3-1
Team Falcons3-1
Aurora Gaming3-2
G2 Esports3-2
magic3-2
The MongolZ2-3
Monte2-3
Gentle Mates2-3
HEROIC1-3
PARIVISION1-3
The Huns1-3
K270-3
Fisher College0-3

Плей-офф пройдёт с 15 по 17 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 800 тыс.

