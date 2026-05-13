Результаты групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

13 мая завершилась групповая стадия PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, по итогам которой определились участники плей-офф.

9z Team и российская Team Spirit сумели пройти без единого поражения, в то время как G2 Esports и Aurora Gaming прошли в плей-офф со статистикой 3-2.

Итоговая таблица групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Команды Матчи 9z Team 3-0 Team Spirit 3-0 MOUZ 3-1 FURIA 3-1 Team Falcons 3-1 Aurora Gaming 3-2 G2 Esports 3-2 magic 3-2 The MongolZ 2-3 Monte 2-3 Gentle Mates 2-3 HEROIC 1-3 PARIVISION 1-3 The Huns 1-3 K27 0-3 Fisher College 0-3

Плей-офф пройдёт с 15 по 17 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 800 тыс.