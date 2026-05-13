Карта между Falcons и Virtus.pro длилась 106 минут — новый рекорд тир-1 сцены в Dota 2

Вторая карта матча между Team Falcons и Virtus.pro в первом раунде групповой стадии DreamLeague 29 в Dota 2 продолжалась 106 минут 35 секунд. Это самый длинный матч на тир-1 сцене с The Bali Major 2023.

13 мая 2026, среда. 12:55 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
Virtus.pro

Virtus.pro под руководством Канишки BuLba Сосэйла вели с преимуществом в 27 тысяч золота до 65-й минуты, после чего Falcons совершила камбэк. Через 35 минут Virtus.pro отыграла аналогичное отставание, но не довела карту до победы. Всего на карте было сделано 105 фрагов — 56 у Falcons и 49 у Virtus.pro.

«Дай победить, молю», — обратился Станислав Malr1ne Поторак к Кириллу Hellscream Лагутику в разгар карты.

После второй карты счёт в серии стал 1:1. Абсолютный рекорд всей про-сцены принадлежит матчу Cloud9 — ScaryFaceZ на StarLadder StarSeries Season 12 — 3 часа 20 минут.

DreamLeague 29 проходит с 13 по 24 мая в онлайне. Призовой фонд составляет $ 1 млн.

