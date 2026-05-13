Стартовали съёмки комедийного сериала «Клятва Гиппократа» с Павлом Деревянко

Комментарии

Кинокомпании 1-2-3 Production объявила о старте съёмок сериала «Клятва Гиппократа». Дата выхода комедийного шоу на телеканале ТНТ пока неизвестна.

Фото: 1-2-3 Production

Сюжет проекта расскажет о враче, которые считает себя гением медицины. В один момент Виктор, желая спасти пациента, забывает о всех правилах и вмешивается в операцию главврача. В наказание его отправляют в бригаду скорой помощи, где его самоуверенность исчезает, а тяжёлая работа заставляет сталкиваться с нелепыми ситуациями.

Главные роли исполнят Павел Деревянко («Салют-7»), Константин Белошапка («Со дна вершины»), Александра Власова («Остаться друзьями») и другие актёры. Режиссёром выступит Никита Андриенко — режиссёр сериалов «Пока не родила» и «Знахарь».

