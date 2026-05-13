Стюарт Блум не смог спасти вселенную, Теория большого взрыва (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Сериал «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» по «Теории большого взрыва» стартует 23 июля
Компания HBO раскрыла дату премьеры сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную» — спин-оффа культового шоу «Теория большого взрыва». Проект стартует на стриминговом сервисе HBO Max 23 июля. Авторы также представили трейлер картины.

Сюжет сериала расскажет о владельце магазина комиксов Стюарте, который ломает устройство, изобретённое Шелдоном и Леонардом. Теперь ему предстоит побывать в параллельных вселенных, чтобы предотвратить апокалипсис. Спасти мир герою помогут его девушка и друзья.

Главные роли исполнили Кевин Сассмэн («Искусственный разум»), Лорен Лапкус («Миллион мелочей»), Брайан Посен («Скейтбордисты») и другие актёры. Шоураннером проекта выступает соавтор «Теории» Чак Лорри. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

15 часов ада в неотложке. Как второй сезон «Больницы Питт» бьёт по нервам
