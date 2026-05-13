Первый постер сериала «К востоку от рая» с Флоренс Пью — выход осенью

Компания Netflix представила первый постер сериала «К востоку от рая». Все эпизоды выйдут на стриминговом сервисе осенью — точную дату выхода авторы объявят позже.

Фото: Netflix

Шоу представляет собой экранизацию одноимённого произведения Джона Стейнбека. Проект расскажет о взаимоотношениях двух семей — Гамильтонов и Трасков. Историю посвятят предательству и любви, которые настигнут героев, живущих в Калифорнии XX века.

Главную роль исполнила звезда «Солнцестояния» и «Громовержцев*» Флоренс Пью. В проекте также сыграли Майк Фейст («Закон и порядок. Специальный корпус»), Киран Хайндс («Игра престолов»), Марта Плимптон («Воспитывая Хоуп») и другие актёры.