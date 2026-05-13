Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс The Talos Principle 3 — финальная часть серии выйдет в 2027 году

Анонс The Talos Principle 3 — финальная часть серии выйдет в 2027 году
Комментарии

Студия Croteam представила трейлер The Talos Principle 3. Триквел знаменитой головоломки выйдет в 2027 году на ПК и PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Croteam.

Проект станет заключительной частью серии. В игре пользователи смогут отправиться в путешествие по различным мирам. Авторы также обещают новые испытания, которые проверят логику и воображение геймеров.

Оригинальная The Talos Principle вышла в декабре 2014 года и стала настоящей любимицей фанатов жанра. В Steam у проекта более 24 тыс. обзоров, из которых 95% — положительные. Осенью 2023-го вышла вторая часть, также получившая высокие оценки от критиков и пользователей. В апреле 2025-го культовая первая часть головоломки получила переиздание The Talos Principle: Reawakened.

О другой популярной видеоигре:
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android