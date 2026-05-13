Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Они могут просто ждать кика». Тренер PARIVISION — о молодых игроках команды в CS 2

«Они могут просто ждать кика». Тренер PARIVISION — о молодых игроках команды в CS 2
Комментарии

Тренер PARIVISION Дастан dastan Акбаев рассказал о прогрессе молодых игроков российской организации. По его словам, спустя больше полугода работы он не видит развития.

Иногда ошибки бывают слишком грубыми. Это как будто ошибки новичков, просто ошибка за ошибкой. Я им говорю, что так они могут просто ждать кика. Можете читать все новости, это ваш выбор. Если ты не можешь играть, то это просто не твой уровень.

Dastan также отметил, что для выхода на уровень команд вроде Vitality нужны годы таланта и опыта. При этом тренер признал главное преимущество молодых игроков — отсутствие жизненных проблем.

Самый главный плюс — они не обременены никакими жизненными проблемами. У них много свободного времени, реакция и жизненная энергия выше. Если 15-летнему парню поставить хорошую базу, то он с ней может годами играть.

PARIVISION завершила выступление на PGL Astana 2026, уступив G2 со счётом 1:2 в корзине 1-2. Команда заняла 12-14-е место и заработала $ 24 тыс.

Материалы по теме
«Обидно вдвойне»: nota извинился перед фанатами после вылета PARIVISION с PGL Astana 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android