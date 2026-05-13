«Они могут просто ждать кика». Тренер PARIVISION — о молодых игроках команды в CS 2

Тренер PARIVISION Дастан dastan Акбаев рассказал о прогрессе молодых игроков российской организации. По его словам, спустя больше полугода работы он не видит развития.

Иногда ошибки бывают слишком грубыми. Это как будто ошибки новичков, просто ошибка за ошибкой. Я им говорю, что так они могут просто ждать кика. Можете читать все новости, это ваш выбор. Если ты не можешь играть, то это просто не твой уровень.

Dastan также отметил, что для выхода на уровень команд вроде Vitality нужны годы таланта и опыта. При этом тренер признал главное преимущество молодых игроков — отсутствие жизненных проблем.

Самый главный плюс — они не обременены никакими жизненными проблемами. У них много свободного времени, реакция и жизненная энергия выше. Если 15-летнему парню поставить хорошую базу, то он с ней может годами играть.

PARIVISION завершила выступление на PGL Astana 2026, уступив G2 со счётом 1:2 в корзине 1-2. Команда заняла 12-14-е место и заработала $ 24 тыс.