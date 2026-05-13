Финал Студлиги по киберспорту пройдёт с 17 по 19 мая в Москве и Нижнем Новгороде

Финал Студлиги по киберспорту пройдёт с 17 по 19 мая в Москве и Нижнем Новгороде
Федерация компьютерного спорта России объявила детали финальной стадии Студенческой лиги ГигаЧат. Юбилейный сезон пройдёт сразу в двух городах, в Москве и Нижнем Новгороде, призовой фонд составит 3 млн рублей.

Представители восьми команд будут сражаться в Counter-Strike 2, Dota 2, StarCraft II и Tekken 8. 17 мая пройдут полуфинальные встречи, а 19 мая — финалы и матчи за третье место.

Участники финального этапа Студлиги по киберспорту:

  • Новосибирский государственный технический университет (Новосибирская область);
  • Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова (Республика Бурятия);
  • Уфимский университет науки и технологий (Республика Башкортостан);
  • Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (Чувашская Республика);
  • Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича (Санкт-Петербург);
  • Севастопольский государственный университет (Севастополь);
  • Тамбовский государственный университет (Тамбовская область);
  • Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (Москва).

Главные игры примет ФОК «Мещерский» в Нижнем Новгороде, встречи за бронзу — столичная VK Play Арена. Вход для зрителей будет свободным, хотя гостям в Москве потребуется регистрация.

