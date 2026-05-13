TenZ может сыграть за сборную Канады на Esports Nations Cup 2026 — слух

Комментарии

Бывший профессиональный игрок в Valorant Тайсон TenZ Нго может вернуться на соревновательную сцену. По данным инсайдеров AkamaruVal и AriVLRNT, он войдёт в состав сборной Канады на Esports Nations Cup 2026.

В начале мая TenZ подписал контракт с T1 в качестве контентмейкера. Теперь появилась информация о его частичном возвращении в про-сцену — через представительство национальной команды на международном турнире.

Сборная Канады не объявила ни одного игрока. До начала турнира остаётся полгода, поэтому официальный ростер может появиться позже.

Esports Nations Cup 2026 пройдёт с 8 по 15 ноября в Эр-Рияде. 32 национальные команды разыграют призовой фонд в размере $ 1,5 млн. Победитель получит $ 300 тыс. Часть призовых будет распределена между клубами игроков.

Комментарии
