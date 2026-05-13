Николас Кейдж и другие — на стильных кадрах сериала «Паук-Нуар»

Издание Entertainment Weekly представило стильные кадры сериала «Паук-Нуар». На них показан исполнитель главной роли Николас Кейдж («Собиратель душ») и другие персонажи.

Шоу расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.

«Паук-Нуар» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video целиком 27 мая. Главные роли, помимо Кейджа, исполнили Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).