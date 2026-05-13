Появились первые детали третьего сезона «Больницы Питт»
Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли выступил на презентации новых проектов компании Warner Bros. Он раскрыл детали сюжета третьего сезона медицинского шоу.
По словам актёра, действие продолжения развернётся в ноябре — перед американскими праздниками. В США в этом месяце празднуются День ветеранов (11-го числа) и День благодарения (26-го числа).
Мы вот-вот начнём съёмки третьего сезона. Действия разворачиваются в ноябре, как раз перед праздниками, и это приведёт к целому ряду новых чрезвычайных ситуаций, конфликтов и сложностей.
Второй сезон «Больницы Питт» завершился 17 апреля. Проект повествует о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Третий сезон авторы планируют выпустить в начале 2027 года.
Каким получился второй сезон медицинского шоу:
